Более 2 тысяч военнослужащих приняли участие в военном параде на Крещатике

В военном параде на Крещатике по случаю Дня Независимости Украины приняли участие более 2 тыс. военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, в параде приняли участие военнослужащие Вооруженных сил, в том числе Военно-морских сил, курсанты и офицеры военных учебных заведений, военнослужащие Национальной гвардии Украины Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы Украины.

Среди участников парада были военнослужащие, принимавшие участие в военных действиях на востоке Украины.

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По Крещатику также проехала боевая техника, в частности, БТР-3е, БТР-4Е, бронеавтомобили ”Кугуар”, разные модификации военных грузовиков «КрАЗ», ракетные системы залпового огня ”Град” и ”Смерч”, зенитно-воздушный комплекс ”Оса”, а также ракетный комплекс ”Точка-У”.

Как подчеркнул ведущий, часть участников парада и продемонстрированной техники после торжеств будет направлена в зону АТО.

Граждане, которые наблюдали за парадом, одобрительными возгласами и громкими аплодисментами приветствовали военнослужащих.