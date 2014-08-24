Более 2 тысяч военнослужащих приняли участие в военном параде на Крещатике
Часть участников парада и продемонстрированной техники после торжеств будет направлена в зону АТО.
В военном параде на Крещатике по случаю Дня Независимости Украины приняли участие более 2 тыс. военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, в параде приняли участие военнослужащие Вооруженных сил, в том числе Военно-морских сил, курсанты и офицеры военных учебных заведений, военнослужащие Национальной гвардии Украины Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы Украины.
Среди участников парада были военнослужащие, принимавшие участие в военных действиях на востоке Украины.
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По Крещатику также проехала боевая техника, в частности, БТР-3е, БТР-4Е, бронеавтомобили ”Кугуар”, разные модификации военных грузовиков «КрАЗ», ракетные системы залпового огня ”Град” и ”Смерч”, зенитно-воздушный комплекс ”Оса”, а также ракетный комплекс ”Точка-У”.
Как подчеркнул ведущий, часть участников парада и продемонстрированной техники после торжеств будет направлена в зону АТО.
Граждане, которые наблюдали за парадом, одобрительными возгласами и громкими аплодисментами приветствовали военнослужащих.