Кличко о военном параде: "Мы должны показать, что у нас есть Вооруженные силы"
Мэр столицы считает целесообразным проведение военного парада и подчеркивает необходимость поднятия патриотического духа.
Мэр Киева Виталий Кличко считает целесообразным проведение военного парада на Крещатике по случаю Дня Независимости Украины и подчеркивает необходимость поднятия патриотического духа Украинской.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал журналистам после завершения парада.
”Мы должны показать, что у нас есть Вооруженные силы. Мы должны поднять патриотический дух”, - сказал мэр столицы.
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Он напомнил, что военная техника после участия в параде отбывает в зону проведения антитеррористической операции.
По мнению Кличко, для украинцев важно знать, что ”у них есть Вооруженные силы, у них есть патриоты и у них есть будущее”.
”Я убежден в том, что целесообразно было проводить парад”, - сказал Кличко и напомнил, что по этому вопросу в обществе велось много дискуссий.