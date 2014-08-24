Кличко о военном параде: "Мы должны показать, что у нас есть Вооруженные силы"

11:42, 24 августа 2014
Киев
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Мэр столицы считает целесообразным проведение военного парада и подчеркивает необходимость поднятия патриотического духа.

REUTERS

Мэр Киева Виталий Кличко считает целесообразным проведение военного парада на Крещатике по случаю Дня Независимости Украины и подчеркивает необходимость поднятия патриотического духа Украинской. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал журналистам после завершения парада. 

”Мы должны показать, что у нас есть Вооруженные силы. Мы должны поднять патриотический дух”, - сказал мэр столицы. 

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Он напомнил, что военная техника после участия в параде отбывает в зону проведения антитеррористической операции. 

По мнению Кличко, для украинцев важно знать, что ”у них есть Вооруженные силы, у них есть патриоты и у них есть будущее”. 

”Я убежден в том, что целесообразно было проводить парад”, - сказал Кличко и напомнил, что по этому вопросу в обществе велось много дискуссий.

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