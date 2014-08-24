В День Независимости в Киеве порядок обеспечивают более 3 тысяч милиционеров

В День Независимости в Киеве общественный порядок обеспечивают более трех тысяч правоохранителей.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, правоохранители несут службу в усиленном круглосуточном режиме. Им помогают около 500 членов общественных формирований. Читайте такжеВ Киеве прошел военный парад Торжественные мероприятия, проходившие на Майдане Незалежности, прошли без грубых нарушений общественного порядка.

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