Школы Киева могут перевести на 2-семестровую систему обучения

Об этом говорится в ответе КГГА со ссылкой на советника Киевского городского головы по гуманитарным вопросам Анну Старостенко на запрос УНИАН относительно мер по экономии потребления газа и тепловой энергии в учебных заведениях города.

По ее словам, с целью экономии энергоресурсов и обеспечения комфортного обучения детей в столице городские власти разрабатывает ряд мер для оптимизации работы учебных заведений в осенне-зимний период.

«В частности, сейчас рассматривается возможность введения 2-семестрового графика обучения в общеобразовательных учебных заведениях: I семестр будет продолжаться с 1 сентября до 15 декабря, а ІІ – с начала февраля до конца мая. При этом зимние каникулы, единственные в учебном году, будут продолжаться 1,5 месяца», - сообщила Старостенко.

Второй вариант, о котором также рассказала советник, - увеличить осенние каникулы до двух недель, а зимние - с 2 недель до 1 месяца. В таком случае учебный год должен завершиться 15 июня.

Читайте такжеДнепропетровская ОГА рекомендует школам перейти на шестидневный график«Рассматривается также вариант введения в школах 6-дневной недели, однако такой график не нравится ни учителям, ни родителям из-за большой нагрузки на учеников», - отметила Старостенко.

Она подчеркнула, что окончательное решение будет принято после широкого обсуждения с родительской и педагогической общественностью.

Как сообщал УНИАН, 22 августа министр образования и науки Сергей Квит заявил, что Минобразования не против перевода школ на шестидневную учебную неделю в случае принятия соответствующего решения местными органами власти.

В частности, по словам Квита, сейчас во многих регионах готовятся решения о возможных изменениях в структуре учебного года.

«Идут разговоры о шестидневной учебной неделе для школ. Министерство, в принципе, таких изменений не инициирует, потому что для детей это не очень хорошо. Но мы также понимаем, что могут быть разные ситуации с энергоносителями на местах. И поэтому, если ситуация потребует, то решения будут принимать местные органы власти», - сказал министр.