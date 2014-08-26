Исчез один из подозреваемых в похищении активиста Евромайдана Вербицкого - депутат Киевсовета

Об этом сообщил депутат Киевсовета Юрий Луценко, которого зимой похитили вместе с Вербицким.

"На суде по похищению Вербицкого и меня. Прокурор заявил, что вчера жена одного из обвиняемых - Тиднюка - подала заявление в милицию, что его украли(!). Он был шофером и знал практически все. Он был под домашним арестом. Или сбежал, или действительно похитили - неизвестно. Суд переносится", - написал Луценко в соцсети.

Напомним, активистов Луценко и Вербицкого похитили из Александровской больницы утром 21 января.

По словам Луценко их куда-то увезли, долго держали в гараже и били. Затем Луценко с пакетом на голове поставили на колени возле дерева и оставили в лесу.

Вечером 22 января в Бориспольской лесополосе было найдено тело Юрия Вербицкого со следами пыток.

Киевская милиция заявила тогда, что Вербицкий умер "в результате переохлаждения". Похже правоохранители задеражли подозреваемых в похищении активистов.