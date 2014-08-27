В КГГА рассказали, сколько смогут сэкономить на продлении школьных каникул до 1,5 месяцев

Об этом сообщила советник Киевского городского председателя по гуманитарным вопросам Анна Старостенко, комментируя ряд мер, которые разрабатывает столичная власть для оптимизации работы учебных заведений в осенне-зимний период, проинформировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

Раньше сообщалось, что в столице изучают возможность введения новой - двухсеместровой - системы учебы в школах, при которой дети зимой будут отдыхать на каникулах продолжительностью полтора месяца.

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Вопрос изучается в рамках мер по оптимизации работы учебных заведений в осенне-зимний период с целью экономии энергоресурсов и обеспечения комфортной учебы детей в столице.

В частности, сейчас рассматривается возможность введения двухсеместрового графика учебы в общеобразовательных учебных заведениях: I семестр будет продолжаться с 1 сентября до 15 декабря, а II – с начала февраля до конца мая. При этом зимние каникулы, единственные в учебном году, будут длиться 1,5 месяца.

Также рассматривается другой вариант - увеличение осенних каникул до двух недель, а зимних - с двух недель до одного месяца. В таком случае учебный год должен завершиться 15 июня.

Согласно информации Старостенко, рассматривается также вариант введения в школах 6-дневной недели, «однако такой график не нравится ни учителям, ни родителям из-за большой нагрузку на учеников».

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Советник мэра отметила, что окончательное решение будет принято после широкого обсуждения этого вопроса с родительской и педагогической общественностью.

22 августа министр образования и науки Сергей Квит заявил, что Минобразования не против перевода школ на шестидневную учебную неделю в случае принятия соответствующего решения местными органами власти.

В частности, по словам Квита, сейчас во многих регионах готовятся решения, касающиеся возможных изменений в структуре учебного года.