В КГГА распорядились немедленно убрать из метро звуковую рекламу, которая раздражает киевлян

Об этом говорится в ответе Департамента общественных коммуникаций КГГА на жалобу общественности относительно трансляции звуковой рекламы в Киевском метрополитене.Читайте такжеКличко назначил нового начальника Киевского метрополитена

Согласно части пятой статьи 18 Закона Украины «О рекламе» запрещается распространение рекламы через радиотрансляционные или другие звуковые сети оповещения пассажиров в транспортных средствах общественного пользования, на станциях метрополитена, вокзалах, в портах и аэропортах, за исключением распространения социальной рекламы.

"Учитывая изложенное, Департаментом направлено письмо распространителю рекламы с требованием немедленно выключить звук в специальных конструкциях, установленных на станциях Киевского метрополитена", - говорится в сообщении.