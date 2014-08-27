Работа станции метро «Площадь Льва Толстого» восстановлена

14:15, 27 августа 2014
Киев
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Работа станции «Площадь Льва Толстого» и пересадочного узла восстановлена в 14:01.

метро

Об этом говорится в сообщении на странице Киевского метрополитена в соцсети.Читайте такжеВ Киеве милиция с начала года получила более 230 сообщений о минировании

"В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в метрополитене.

Киевский метрополитен пока работает в обычном режиме. Движение поездов осуществляется согласно графику.

публикацияКП "Киевский метрополитен".
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