Работа станции метро «Площадь Льва Толстого» восстановлена
14:15, 27 августа 2014Киев
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Работа станции «Площадь Льва Толстого» и пересадочного узла восстановлена в 14:01.
Работу станции «Площадь Льва Толстого» восстановлено
Об этом говорится в сообщении на странице Киевского метрополитена в соцсети.Читайте такжеВ Киеве милиция с начала года получила более 230 сообщений о минировании
"В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в метрополитене.
Киевский метрополитен пока работает в обычном режиме. Движение поездов осуществляется согласно графику.
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