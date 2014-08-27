Бюджет Киева ежегодно недополучает около 50 млрд грн из-за махинаций с землей - Кличко

Бюджет Киева ежегодно недополучает около 50 млрд грн из-за махинаций с землей, поэтому столичные власти намерены добиваться отмены незаконных «земельных» решений и пересмотра дел в судах.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспектирования демонтажа незаконной застройки на бульваре Дружбы Народов, возле Посольства Турции в Украине.

«Мы видим на этом участке незаконное строительство на красной линии, там, где оно запрещено. Нарушены все нормы градостроительства. И таких незаконных застроек в Киеве огромное количество. Мы начали демонтаж», - цитирует Кличка пресс-служба.

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При этом киевский городской голова заверил, что подковерными схемам выделения земли в столице и незаконным застройкам, из-за которых столица теряет до 50 млрд грн ежегодно, будет положен конец.

«Это не единственная незаконная здание, которое мы убираем по решению суда. Тенденции подковерных схем прошлой власти положен конец. Все решения о выделении земли в Киеве будут публичными и прозрачными», - резюмировал Кличко.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2011 года был принят Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», который фактически отстранил местные общины от обсуждения проектов застройки. Как заявляла тогда лидер одной из оппозиционных сил в Киевсовете, «если оставить закон в теперешнем виде, то киевляне не будут знать, где ожидать строительные краны, и появление строительных площадок во дворах или зеленых зонах будет полной неожиданностью для общественности».

Весной 2014 года заместитель директора департамента градостроения и архитектуры Киева Андрей Вавриш заявил, что Киев планирует возобновить общественные слушания по вопросам строительства. По поводу необходимости возвращения такой практики во избежание хаотичной застройки столицы неоднократно высказывались также общественники и эксперты, однако никаких дальнейших продвижений в этом вопросе не произошло и по сей день.