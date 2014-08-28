Матери и жены бойцов АТО перекрыли дорогу возле Минобороны

Столичная Госавтоинспекция информирует, что 28 августа в связи с тем, что матери и жены бойцов АТО возле здания Министерства обороны перекрыли проезжую часть, движение транспорта на пересечении Воздухофлотский проспект – улица Лукашевича невозможно.

Управление ГАИ г. Киева - чтобы избежать усложнений в дорожном движении - предлагает водителям транспортных средств воспользоваться объездными маршрутами движения, а именно:

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- по проспекту Победы – по улицам Жилянская – Урицкого и по Соломенской площади.

Госавтоинспекция города Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдением Правил дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, около 800 человек пикетируют Министерство обороны Украины, требуя направить подкрепление украинским бойцам под Иловайском, которые 6-й день находятся в окружении террористов.

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Митинг под стенами Минобороны на Воздухофлотском проспекте продолжается с 10-ти часов утра.

Около 11-ти часов значительная часть митингующих вышла на проезжую часть и перекрыла движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту.