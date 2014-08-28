Станция метро "Театральная" закрыта из-за "заминирования"

Также станция не работает как пересадочная с линии на линию. Поезда проезжают станцию без остановки, сообщает сайт Киевского метрополитена.

В метро просят пассажиров по возможности пользоваться другими пересадочными узлами.

Читайте также"Синяя" ветка киевского метро остановлена«Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Киеве очень часто в милицию поступают ложные сообщения о минировании станций метро и торгово-развлекательных центров.