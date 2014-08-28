Станция метро "Театральная" закрыта из-за "заминирования"
15:16, 28 августа 2014Киев
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Сегодня в связи с получением информации об угрозе взрыва в 14:27 станция «Театральная» закрыта для входа и выхода пассажиров.
Театральную закрыли из-за сообщения о минировании
Также станция не работает как пересадочная с линии на линию. Поезда проезжают станцию без остановки, сообщает сайт Киевского метрополитена.
В метро просят пассажиров по возможности пользоваться другими пересадочными узлами.
Читайте также"Синяя" ветка киевского метро остановлена«Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в последнее время в Киеве очень часто в милицию поступают ложные сообщения о минировании станций метро и торгово-развлекательных центров.
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