Работа станции метро «Театральная» восстановлена
16:47, 28 августа 2014Киев
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Работу станции метрополитена «Театральная» и пересадочного узла восстановлена в 16:34.
Работу станции метро «Театральная» восстановлено/ Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении КП " Киевский метрополитен " в соцсети.
В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено.Читайте такжеСтанция метро "Театральная" закрыта из-за "заминирования"
Киевский метрополитен пока работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется согласно графика.
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