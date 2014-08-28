Работа станции метро «Театральная» восстановлена

16:47, 28 августа 2014
Киев
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Работу станции метрополитена «Театральная» и пересадочного узла восстановлена в 16:34.

Фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении КП " Киевский метрополитен " в соцсети.

В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено.Читайте такжеСтанция метро "Театральная" закрыта из-за "заминирования"

Киевский метрополитен пока работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется согласно графика.

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