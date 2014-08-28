На Московском мосту появится полоса для общественного транспорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на советника городского головы по вопросам транспорта Александра Каву.

Отмечается, что это позволит жителям левого берега в пиковые часы добираться до правого вдвое-втрое быстрее.

Читайте такжеАндреевский спуск стал пешеходным, пока - только на праздники«В первую очередь такая полоса должна появиться на участке от перекрестка проспекта Маяковского по проспекту Ватутина до перекрестка проспекта Московского с Оболонским проспектом. Планируется, что полоса для общественного транспорта будет работать только в пиковые часы. В направлении метро «Петровка» - с 07.00 до 10.00, а в направлении жилого массива Троещина - с 17.00 до 20.00», - пояснил Кава.