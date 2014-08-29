Заместитель главы КГГА подал в отставку

10:29, 29 августа 2014
Киев
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Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко подал в отставку. 

УНИАН

Об этом он сообщил на свой странице в Facebook

"Хочу сообщить, что работаю последние дни в должности заместителя главы КГГА", - написал Крамаренко.

Он также добавил, что с ноября прошлого года написал уже 6 заявлений об отставке. 

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