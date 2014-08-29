Заместитель главы КГГА подал в отставку

Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.

"Хочу сообщить, что работаю последние дни в должности заместителя главы КГГА", - написал Крамаренко.

Он также добавил, что с ноября прошлого года написал уже 6 заявлений об отставке.

Читайте такжеКличко назначил своим первым замом Никонова, застройщика Киева и партнера Фирташа"Как только Виталий Кличко вступил в должность, я сразу сказал, что готов передать дела и уйти", - отметил чиновник.