Заместитель главы КГГА подал в отставку
10:29, 29 августа 2014Киев
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Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко подал в отставку.
Крамаренко подал в отставку / УНИАН
Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.
"Хочу сообщить, что работаю последние дни в должности заместителя главы КГГА", - написал Крамаренко.
Он также добавил, что с ноября прошлого года написал уже 6 заявлений об отставке.
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