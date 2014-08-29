В Киевском метрополитене появились карты-схемы для слепых

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена в соцсети.

Карты изготовлены в соответствии с международными стандартами доступности для людей с инвалидностью и с учетом принципов универсального дизайна.

Для размещения первых шести карт было выбрано вестибюли станций «Театральная», «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Золотые Ворота» и «Дворец спорта», поскольку они расположены в центральной части города и имеют большой пассажиропоток.

На станциях Майдан Независимости и Крещатик (вход с улицы Крещатик) схемы размещены на стене справа перед контрольно-пропускным пунктом. На станциях «Площадь Льва Толстого» и «Театральная» - на стене слева сразу за контрольно-пропускным пунктом.Читайте такжеВ КГГА распорядились немедленно убрать из метро звуковую рекламу, которая раздражает киевлян

На станции «Дворец спорта» карта находится на стене слева перед контрольно-пропускным пунктом. На станции «Золотые ворота» (вход с Золотоворотского проезда) карта размещена на стене слева от входа до кассового зала, уточняют в пресс-службе.

Все карты-схемы размещены на уровне лица человека среднего роста. Контролеры контрольно-пропускных пунктов проинструктированы и готовы, в случае необходимости, сориентировать незрячего пассажира относительно расположения схемы. Изучив карту, незрячий пассажир имеет возможность попросить контролера о сопровождение до поезда.

Рельефно-графические схемы Киевского метрополитена разработаны специалистами и изготовленные на заказ Всеукраинской молодежной общественной организации молодежи с инвалидностью по зрению «Генерация успешного действия», в рамках реализации проекта «Информационная и инфраструктурная доступность, как главный фактор индивидуальной мобильности инвалидов по зрению» при финансовом содействии Фонда прав людей с инвалидностью и бесплатно переданы Киевскому метрополитену.

Рельефно-графические схемы призваны помочь пассажирам с нарушениями зрения составить представление о географическом размещении районов города Киев, направления линий метрополитена, расположение пересадочных узлов и отдельных станций относительно реки Днепр и других объектов. Таким образом, незрячие люди смогут самостоятельно составить оптимальный маршрут своего передвижения по городу, рассчитать его продолжительность, а следовательно, сделать проезд по городу максимально комфортным и удобным. Читайте такжеВ Кабмине обещают решить вопрос базы отдыха для слепых под Киевом

"ВМОО «Генерация успешного действия» ищет возможности для печати необходимого тиража карт для всех станций Киевского метрополитена. Команда организация открыта для любых предложений и различных вариантов сотрудничества", - говорится в сообщении.