Бойцы батальона «Киев-1» совместно с ГАИ дежурят на блокпостах вокруг столицы
17:29, 30 августа 2014Киев
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Бойцы батальона «Киев-1» совместно с работниками спецподразделения ГАИ «Кобра» круглосуточно охраняют правопорядок на 9 блокпостах, расположенных вокруг столицы.
ГАИ дежурит совместно с батальоном "Киев-1" / job-sbu.org
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, об этом информировал советник министра внутренних дел Украины, куратор батальона «Киев-1» Евгений Дейдей.
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По словам Дейдея, совместные наряды бойцов батальона «Киев-1» с другими подразделениями милиции обусловлены обострением ситуации на востоке Украины. Такие наряды были созданы, чтобы гарантировать безопасность киевлян и пресечь проникновение в столицу сепаратистов.
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