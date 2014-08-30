Бойцы батальона «Киев-1» совместно с ГАИ дежурят на блокпостах вокруг столицы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, об этом информировал советник министра внутренних дел Украины, куратор батальона «Киев-1» Евгений Дейдей.

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По словам Дейдея, совместные наряды бойцов батальона «Киев-1» с другими подразделениями милиции обусловлены обострением ситуации на востоке Украины. Такие наряды были созданы, чтобы гарантировать безопасность киевлян и пресечь проникновение в столицу сепаратистов.