Станция «Вокзальная» закрыта для входа и выхода пассажиров

Также станция не работает как пересадочная с линии на линию. Поезда проследуют станцию без остановки.

В метрополитене обратились к пассажирам при возможности пользоваться другими пересадочными узлами.

Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.