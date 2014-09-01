Станция «Вокзальная» закрыта для входа и выхода пассажиров

08:32, 01 сентября 2014
Киев
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Сегодня, 1 сентября 2014 года в связи с получением информации об угрозе взрыва станция «Вокзальная» закрыта для входа в 7:41 и выхода в 7:51.

У Києві закрили станцію Вокзальна / Фото УНИАН

Также станция не работает как пересадочная с линии на линию. Поезда проследуют станцию без остановки.

В метрополитене обратились к пассажирам при возможности пользоваться другими пересадочными узлами.

Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.

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