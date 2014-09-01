Работа станции «Петровка» возобновлена

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Киевский метрополитен пока работает в обычном режиме. Движение поездов осуществляется согласно графика.

В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции "Петровка" взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как сообщалося, сегодня, 1 сентября, в 10:37, в связи с получением информации об угрозе взрыва станция "Петровка" закрыта для входа и выхода пассажиров.

Как сообщал УНИАН, утром, в связи с получением информации об угрозе взрыва, была закрыта станция метро «Вокзальная». «Вокзальная» была закрыта для входа в 7:41 и выхода - в 7:51.

Возобновила работу станция метро «Вокзальная» в 8:44. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.