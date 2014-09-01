В столичных школах, садах и больницах сегодня возобновят подачу горячей воды – Кличко

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует пресс-служба КГГА.

Он заметил, что большая часть города отключена от горячего водоснабжения.

"И это не потому, что Кличко так захотел, а потому что нет поставок газа", - отметил мэр.Читайте такжеСегодня в Украине отмечают День знаний

Кличко заверил, что прилагает все усилия для решения этой проблемы, и проводит консультации с членами правительства.

"1 сентября горячая вода появится в детских садах, больницах, школах. И я делаю все для того, чтобы также в сентябре появилась горячая вода в каждой квартире киевлян", - добавил он.

Кличко также выразил уверенность, что власти удастся решить вопрос с теплоснабжением квартир киевлян зимой.

"Мы ищем альтернативные источники энергии. И наше ключевое задание - чтобы в квартирах киевлян зимой было тепло. Я уверен, что с этим заданием мы справимся", - добавил мэр столицы.Читайте такжеБольницам возвращают горячую воду - Кличко

Как сообщал УНИАН, отключение горячей воды в столице обусловлено решением Министерства топлива и энергетики ограничить поставки газа Киеву с целью экономии. Поставки газа из Российской Федерации прекращены с 16 июня 2014 года.

С середины июля в городе без горячей воды остаются тысячи квартир.