В Киеве станция метро “Левобережная” закрыта на вход и выход из-за "минирования"

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о заложенной взрывчатке поступила по линии 102 около 13.00.

Читайте такжеСтанция метро «Площадь Льва Толстого» закрыта на вход и выход На месте события работают взрывотехнические службы. Также устанавливается личность человека, сообщившего о минировании.