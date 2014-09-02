В Киеве станция метро “Левобережная” закрыта на вход и выход из-за "минирования"
14:00, 02 сентября 2014Киев
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Станция “Левобережная” Киевского метрополитена из-за анонимного сообщения о минировании закрыта на вход и выход.
Станцию закрыли на вход и выход / metro.kiev.ua
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о заложенной взрывчатке поступила по линии 102 около 13.00.
Читайте такжеСтанция метро «Площадь Льва Толстого» закрыта на вход и выход На месте события работают взрывотехнические службы. Также устанавливается личность человека, сообщившего о минировании.
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