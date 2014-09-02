Работу станции метро "Левобережная" возобновили
15:09, 02 сентября 2014Киев
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Киевский метрополитен возобновил работу станции метро «Левобережная».
Станция метро вновь открыта / wikipedia.org
Как говорится в сообщении на сайте метрополитена, работа станции «Левобережная» возобновлено в 13.40.
"В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено. Киевский метрополитен сейчас работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком", - отмечается в сообщении.
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