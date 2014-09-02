В Киеве "заминировали" метро "Вокзальная", станцию закрыли
17:34, 02 сентября 2014Киев
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В Киеве станция метро «Вокзальная» в настоящее время закрыта на вход и выход из-за сообщения об угрозе взрыва.
Вокзальная закрыта на вход и выход / wikimedia.org
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
"2 сентября 2014 года в связи с получением информации об угрозе взрыва станция «Вокзальная» закрыта для входа в 15:44 и выхода в 15:46", - сказано в сообщении.
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Напомним, сегодня уже "минировали" станцию метро Левобережная.
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