Киевляне массово утепляют стены: готовятся к зиме без света и тепла

Киевляне все чаще задумываются над тем, как перезимовать без света, воды и тепла. В столице массово утепляют квартиры. А вот люди, которые уже жили в послевоенное время, рекомендуют запастись небольшими буржуйками, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

Например, в высотке можно поставить печь, а трубу от нее вывести в форточку. Именно так спасались от холода в Грузии. Тогда трубы торчали из каждой квартиры многоэтажки. А два мешка дров хватало, чтобы протопить квартиру три дня. Однако, от такого отопления отпадает плитка. Хорошая печка обогреет до 60 квадратных метров и стоит около 6 тысяч гривен.

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Киевляне грузинский опыт перенимать пока не готовятся. До буржуек в кавартирах, убеждены женщины, не дойдет. Однако, в холоде и без света, придется сидеть, поэтому утепляют стены.

Столичные власти еще весной обещали, что по почтовым ящикам разбросают инструкции, куда бежать в случае опасности. Предыдущий председатель водил экскурсии в бомбоубежища и обещал, что за лето все прибежища отремонтируют. Сейчас в столице 526 убежищ. Спрятаться могут все, если учесть еще и подземку метрополитена. Правда, метро в настоящее время под прицелом. Только за прошлый месяц его минировали чуть ли не ежедневно. К счастью, все предупреждения оказались ложью.