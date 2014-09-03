В «Киевэнерго» назвали время, когда жителям столицы следует экономнее расходовать электроэнергию

Компания «Киевэнерго», подконтрольная украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, не исключает отключения потребителей Киева от электроснабжения в осенне-зимний период.

«В случае возникновения непредвиденных ситуаций в работе объединенной энергосистемы Украины, в соответствии с распоряжением Минэнергоугля и НЭК «Укрэнерго», возможна реализация мероприятий, направленных на ограничение электроснабжения», - говорится в сообщении «Киевэнерго».

Согласно сообщению, «Киевэнерго», выполняя распоряжение Минэнергоугля от 2 сентября 2014 года, разрабатывает специальные меры по снижению электропотребления в сентябре на 20% от плановых величин (в период с 8:00 до 22:00).

«При возникновении аварийных ситуаций в энергосистеме Украины и Киева «Киевэнерго» как энергоснабжающая компания будет обязана выполнять указания НЭК «Укрэнерго» - центральной диспетчерской службы Украины», - отмечается в сообщении компании.

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Учитывая поручения Минэнергоугля по накоплению топлива к зимнему периоду, «Киевэнерго» просит киевлян изменить свое отношение к потреблению электроэнергии в сторону энергоэффективности.

Максимальную нагрузку энергосистема Украины ощущает в рабочие дни с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 23:00, а в выходные дни – с 21:00 до 00:00.

«В эти периоды времени «Киевэнерго» просит киевлян по возможности экономно использовать электроэнергию и с пониманием относиться к сложной энергетической ситуации в стране», - подчеркивается в сообщении.

В то же время компания не сообщает об объемах запасов топлива на собственных складах.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины.

Отключения будут проводиться по согласованным с облгосадминистрацией графикам аварийных отключений во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно в 9:00-11:00 и в 20:00-22:00.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.