Киевских водителей регулярно обманывают на заправках

13:45, 03 сентября 2014
Киев
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Киевские автозаправки регулярно обманывают своих клиентов.

УНІАН

Об этом сообщает ТСН.uа.

Как выяснили журналисты, обычно работники заправок не доливают топлива на 10-20 копеек.

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