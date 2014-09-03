Киевских водителей регулярно обманывают на заправках
13:45, 03 сентября 2014Киев
0
Киевские автозаправки регулярно обманывают своих клиентов.
Владельцев авто постоянно обманывают / УНИАН
Об этом сообщает ТСН.uа.
Как выяснили журналисты, обычно работники заправок не доливают топлива на 10-20 копеек.
Читайте такжеВ Украине продолжает дорожать бензинЕще одно распространенное мошенничество на АЗС, говорится в сюжете, - продажа бензина несоответствующего качества.
На заправках Киева хронически обманывают автомобилистов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter