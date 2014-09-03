Киевских водителей регулярно обманывают на заправках

Киевские автозаправки регулярно обманывают своих клиентов.

Об этом сообщает ТСН.uа. Как выяснили журналисты, обычно работники заправок не доливают топлива на 10-20 копеек. Читайте такжеВ Украине продолжает дорожать бензинЕще одно распространенное мошенничество на АЗС, говорится в сюжете, - продажа бензина несоответствующего качества.

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