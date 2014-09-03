В Киеве прямо посреди улицы появился 10-метровый фонтан (фото, видео)
14:19, 03 сентября 2014Киев
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Возле станции метро Ипподром произошел масштабный прорыв трубы.
В Киеве вода повредила дорожное покрытие / ТСН
Из-за неисправной трубы вода повредила асфальт прямо посреди проезжей части.
В Голосеевском районе Киева около 12:15 произошел масштабный прорыв трубы.
Об этом ТСН.uа сообщили очевидцы в среду, 3 сентября.
По их данным, 10-метровый фонтан воды прорвал асфальт прямо посреди дороги на улице Василия Касияна, 2/1, неподалеку от метро "Ипподром".
Напомним, что этим летом в центре Киева на бульваре Шевченко произошел масштабный прорыв трубы. И-за прорыва в асфальте образовалась воронка, а движение пришлось перекрыть, из-за чего на дороге образовались огромные пробки.
ТСН
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