В Киеве прямо посреди улицы появился 10-метровый фонтан (фото, видео)

Из-за неисправной трубы вода повредила асфальт прямо посреди проезжей части.

В Голосеевском районе Киева около 12:15 произошел масштабный прорыв трубы.

Об этом ТСН.uа сообщили очевидцы в среду, 3 сентября.

По их данным, 10-метровый фонтан воды прорвал асфальт прямо посреди дороги на улице Василия Касияна, 2/1, неподалеку от метро "Ипподром".

Напомним, что этим летом в центре Киева на бульваре Шевченко произошел масштабный прорыв трубы. И-за прорыва в асфальте образовалась воронка, а движение пришлось перекрыть, из-за чего на дороге образовались огромные пробки.