Киевсовет может продать ряд земельных участков, чтобы пополнить городской бюджет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве секретарь Киевского городского совета Алексей Резников.

«Завтра в Киеве на пленарном заседании планируется вернуть земельные аукционы. Как средство борьбы с коррупцией, с махинациями будут выставлены на открытую продажу земельные участки, чтобы инвесторы абсолютно открыто могли прийти на аукцион и приобрести земельные участки. А город, в свою очередь, получит пополнение в бюджет. Мы получим от реализации решений, которые будут приниматься завтра по земельным участкам, поступления в городской бюджет от 100 до 160 млн грн», - сказал Резников.

Он обратил внимание на то, что на аукционах будет реализовываться земля с четко определенным целевым использованием в соответствии с Генпланом города. «То есть четко будет определено, что именно может быть размещено на земельном участке, если инвестор будет считать нужным его приобрести и строиться», – заверил секретарь Киевсовета.Читайте такжеБюджет Киева ежегодно недополучает около 50 млрд грн из-за махинаций с землей - Кличко

В то же время Резников сообщил, что ожидает на завтрашнем заседании выступления отдельных депутатов с инициативами снять земельные вопросы с повестки дня.

«Началась предвыборная кампания. Начинают эксплуатировать довольно, по моему мнению, некорректно вопрос земельных голосований, считая, что все земельные вопросы нужно снять завтра», - сказал Резников.

«По нашей информации, 41 депутат Киевсовета рассматривает возможность принимать участие в предвыборной гонке в Верховную Раду. Помните, что киевляне, которые вас избирали, ожидают от вас плодотворной работы сейчас и сегодня», - дабавил он.

По словам секретаря Киевсовета, земельные вопросы обсуждались вчера на