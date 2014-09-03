В Киеве могут снести около 12 тысяч МАФов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам советника городского головы Киева Дмитрия Белоцерковца, на сессии Киевсовета депутаты планируют утвердить пакет документов по функционированию малых архитектурных форм в столице.

Это даст возможность предпринимателям получить временные разрешительные документы.

«Эти разрешения получат те предприниматели, чьи МАФы отвечают требованиям строительных норм. Они будут действовать до конца текущего года», - пояснил он.

Читайте такжеВ КГГА рассказали о новой комплексной схеме размещения МАФов: паспорта киоскам хотят выдавать на 5 летБелоцерковец пообещал, что в ближайшее время городская власть доработает комплексную схему размещения МАФов и подготовит разрешительные документы сроком на три года.

Читайте такжеВ Киеве возле Золотых ворот убрали незаконно установленные торговые точки«После утверждения такой схемы с 20 тыс. действующих Мафов в Киеве останется не больше 8 тыс., поскольку сносу будут подлежать все киоски, которые были установлены после введения моратория на их установку, то есть после апреля 2013 года», - отметил он.