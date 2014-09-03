В Киеве закрыли станцию метро "Дарница" – ищут взрывчатку

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"В связи с получением информации об угрозе взрыва, станция "Дарница" закрыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда проедут мимо станции без остановки.

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" метро "Вокзальная", станцию закрылиКак сообщал УНИАН, вчера из-за анонимного сообщения о минировании была закрыта станцию “Левобережная”.