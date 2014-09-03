В Киеве закрыли станцию метро "Дарница" – ищут взрывчатку

16:47, 03 сентября 2014
Киев
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Станцию столичного метро "Дарница" закрыли из-за сообщения о минировании.

metro.kiev.ua

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"В связи с получением информации об угрозе взрыва, станция "Дарница" закрыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда проедут мимо станции без остановки.

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