В киевском метро снова не нашли взрывчатку, станция "Дарница" уже работает
18:00, 03 сентября 2014Киев
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Станция киевского метрополитена "Дарница" открыта для пассажиров.
Работу станции метро возобновлено / metro.kiev.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
Метро работает в обычном режиме, говорится в сообщении.
"В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станциях взрывоопасных предметов не обнаружено", - отметила пресс-служба.
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