В киевском метро снова не нашли взрывчатку, станция "Дарница" уже работает

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Метро работает в обычном режиме, говорится в сообщении.

"В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станциях взрывоопасных предметов не обнаружено", - отметила пресс-служба.

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