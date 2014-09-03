Ярема назначил прокурора Киевской области



Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

«Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема представил коллективу прокуратуры Киевской области нового руководителя - Виктора Бескоровайного. Новоназначенному прокурору Киевской области Ярема пожелал успехов в работе и поставил первоочередную задачу - приложить максимальные усилия в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также способствовать защите конституционных прав и свобод граждан и интересов государства», - говорится в сообщении.

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Справка: Виктор Бескоровайный родился в 1966 году в г. Тернополе. В 1991 году окончил Львовский государственный университет им. И. Франко. В органах прокуратуры работает с июля 1991 года на разных должностях от помощника прокурора города до первого заместителя начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины.