В Киеве открыли первый памятник "Небесной сотне" (фоторепортаж)

Первый памятник "Небесной сотни" открыли в среду в Киеве. Он расположен на территории национального педагогического университета имени Драгоманова. Это довольно далеко от революционных событий, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ректор пояснил, что немало студентов поддерживали Евромайдан, поэтому памятник расположили именно здесь. Памятник освятил патриарх Филарет. Говорит, что "Небесная сотня" - это лишь маленькая часть героических украинцев.

Памятник скромный - в виде казацкого креста. Поклониться ему пришли те, кто был на Майдане от начала и до расстрелов 20 февраля.

Памятник "Небесной сотни" на Институтской еще не готов. Именно здесь должен появиться мемориал, но ученые говорят, что пока в стране идет война, то на Институтской - не до упорядочения. Хотя уже появились народные памятники "Небесной сотни" - доски с именами погибших и самодельные таблички.

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Майдановцы убеждают, что готовы преодолеть гораздо более сильного противника. Мол, у российских солдат нет никаких мотиваций, в отличие от украинской бойцов и добровольцев.