«Киевэнерго» свалило вину за отсутствие горячей воды в столице на Яценюка

Компания «Киевэнерго», подконтрольная украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, обвинила правительство Украины в отсутствии горячего водоснабжения потребителей Киева.

Согласно пресс-релизу компании, текстом которого располагает УНИАН, на сегодняшний день без горячего водоснабжения остаются 8398 потребителей (53,7% от общего количества). Однако единственной причиной тому, как отмечают в «Киевэнерго» остается решение Кабмина об ограничении газоснабжения в целях экономии топлива.

«Причинами отсутствия горячего водоснабжения является решение правительства об ограничении газоснабжения теплоисточников компании для экономии природного газа и проведения «Киевэнерго» в тепловом хозяйстве в межотопительный период различных видов технических работ для стабильного прохождения отопительного сезона 2014-2015 годов», - говорится в пресс-релизе.

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В то же время в пресс-релизе не говорится о наличии долга компании перед поставщиком газа – Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины», руководство которой не единожды предупреждало «Киевэнерго» об отключении от газоснабжения непосредственно из-за наличия долга. В частности, в конце августа в НАКе отмечали, что отключение от газоснабжения предприятий «Киевэнерго» происходит исключительно из-за невыполнения ими условий договора поставки и задолженности за потребленный природный газ, которая составляет 96% от общего долга города Киева. При этом в самом «Киевэнерго» подтверждали, что на конец августа задолженность компании за газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составила 1,74 млрд грн.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» осуществляет генерацию электрической энергии на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).