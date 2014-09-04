В Киевсовете из-за земельных вопросов произошла драка

Как передает корреспондент УНИАН, словесная перепалка возникла сразу после того, как была утверждена в целом повестка дня сегодняшнего заседания и стало понятно, что земельные вопросы будут рассматриваться.

Кличко вынужден был объявить перерыв, во время которого словесная перепалка между ним и депутатом едва не перешла в столкновение, но благодаря присутствующим депутатам этого удалось избежать.Читайте такжеКиевсовет может продать ряд земельных участков, чтобы пополнить городской бюджет

Депутаты стеной встали между Кличко и Мосийчуком, который требовал снять с рассмотрения все вопросы о выделении земельных участков, на которых планируется новое строительство. Он отмечал, что общественного обсуждения соответствующих решений не было, а также утверждал, что эти земельные участки выделяются в соответствии с Генпланом, который разрабатывался командами “Черновецкого-Попова”, и вряд ли это отвечает интересам киевской общины.

В то же время Кличко отметил, что не нужно пиариться на важных для города вопросах. Он заверил, что все вопросы, вынесенные на сессию сегодня, прошли соответствующие согласования в профильных комиссиях Киевсовета. Он также подчеркнул, что киевляне ждут плодотворной работы Киевсовета, а не дешевого пиара.

По словам Кличко, то, что Мосийчук пришел на сессию в форме бойца Национальной гвардии, не дает ему права пиариться.Читайте такжеБюджет Киева ежегодно недополучает около 50 млрд грн из-за махинаций с землей - Кличко

В ответ депутат вскочил с места и с угрозой физической силы и нецензурной бранью бросился к Кличко. Депутаты сдержали Мосийчука.

Перерыв в заседании продолжался несколько минут. После этого Кличко продолжил заседание, предупредив Мосийчука, что он имеет право при повторении подобной ситуации лишить его слова.