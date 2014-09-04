В КГГА обещают, что к концу недели большинство киевлян получит горячую воду

Об этом в эфире ТРК «Киев» заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«В столице начат процесс разблокирования котельных с целью постепенного возвращения населению горячего водоснабжения. Буквально за считанные дни в большинстве объектов городской инфраструктуры будет возобновлено горячее водоснабжение», – сказал он.

Читайте такжеВ столичных школах, садах и больницах сегодня возобновят подачу горячей воды – Кличко По словам заместителя председателя КГГА, власти отрабатывают все доступные пути, которые позволят обеспечить киевлян должным тепло- и водоснабжением, даже в условиях ограниченного газового лимита.

«В этом контексте под особым контролем будет деятельность жилищно-эксплуатационных организаций в части энергосбережения. Речь идет о мерах, которые не требуют колоссальных капиталовложений, но будут гарантировать нам первоначальную экономию тепла: утепление окон и дверей в подъездах, укрепление трубопроводов, ремонт крыш и чердаков и т.п.», – подчеркнул Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, 18 июля «Киевэнерго» предупредило о снижении температуры горячей воды для потребителей в связи с ограничением поставок газа на ТЭЦ компании. Сообщалось об ограничении газоснабжения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и котельные предприятия.

По этой причине с середины июля, по данным «Киевэнерго», в столице без горячего водоснабжения находилось около 8-9 тыс. потребителя услуг компании.

С 1 сентября в школах, больницах и детсадах столицы возобновили подачу горячей воды.