Из-за сообщения о минировании закрыта станция метро "Петровка"
В связи с получением информации об угрозе взрыва в 13.43 станция столичного метро "Петровка" закрыта для входа и выхода пассажиров.
Как сообщается на сайте Киевского метрополитена, поезда проезжают через станцию без остановки.
Читайте такжеВ Киеве закрыли станцию метро "Дарница" - ищут взрывчаткуДальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.
В Украине наблюдается волна телефонного терроризма. Чаще всего "минируют" объекты в Киеве - это преимущественно станции метро, торгово-развлекательные центры и офисы СМИ.
По данным МВД Киева, подавляющее количество звонков поступает из оккупированных боевиками городов.
Станция Киевского метрополитена «Петровка» возобновила свою работу в 14:50.
Как сообщает сайт метрополитена, в результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции "Петровка" взрывоопасных предметов не обнаружено.
Отмечается, что Киевский метрополитен сейчас работает в обычном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.