На станциях метро "Демеевская" и "Голосеевская" закроют кассы

"Мы постоянно получаем жалобы на человеческий фактор при оплате за проезд. Для пассажиров - это длинные очереди, для предприятия - возможности манипуляций с жетонами и определенные злоупотребления. Убежден, что в современном транспорте такого не должно быть", - заявил начальник КП Виктор Брагинский.

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По его словам, до конца года КП намерено максимально использовать автоматизированные средства оплаты проезда и исключить любые коррупционные составляющие в этом секторе.

В сообщении пресс-службы КП говорится, что для оплаты разовых поездок пассажиры станций "Демеевская" и "Голосеевская" смогут пользоваться автоматами по продаже жетонов. Пользователи многоразовых карточек будут иметь возможность пополнить их в спецтерминалах. Проездные билеты будут реализовываться в кассах других станций метрополитена.