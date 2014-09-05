В киевском метро могут поднять цены на проезд

Киевские власти обсуждает вопрос изменения тарифа в столичном метрополитене. Предварительно рассматривается возможность установления минимальной цены при использовании проездных билетов.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Напомним, что при своей сети в 52 станции столичный метрополитен остается едва ли не самым дешевым в Украине и Европе. За проезд в подземке жители Харькова еще с прошлого года платят 3 гривны. В Вене и Париже одна поездка стоит около 30 гривен", - говорят в пресс-службе.

Отмечается, что последний раз тариф на проезд в метро пересматривался шесть лет назад. С того времени все необходимое оборудование значительно подорожало.

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В пресс-службе напоминают, что стоимость электроэнергии выросла на 72%, а минимальная заработная плата увеличилась в 2,4 раза. Также предприятие постоянно недополучает компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров. Убыток метрополитена на каждой поездке составляет 82 копейки.

"Финансовое состояние столичного метрополитена остается достаточно сложным. Как уже сообщалось ранее убытки предприятия на конец года могут составить 724,9 миллионов гривен. Одной из основных составляющих, которая не дает возможности развития для предприятия остается тариф", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН.

Сегодня цена на проезд в киевском метро составляет 2 гривны.

С 2000 до 2008 года в метро можно было проехаться за 50 копеек, а уже в ноябре 2008-го стоимость проезда подняли до 2 гривен. Такое повышение тарифов вызвало волну недовольств, поэтому столичные власти в феврале следующего года снизили проезд до 1 гривни 70 копеек.

С сентября 2010 года проезд в киевском метро снова стоит 2 гривны.