Киевские школьники не будут учиться по субботам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующая договоренность была достигнута на совещании представителей киевской власти с работниками образовательных заведений столицы.

По словам заместителя председателя КГГА Анны Старостенко, «мы решили оставить существующую систему обучения с возможностью введения плавающего графика каникул. При этом вводить шестидневную неделю в школах Киева мы не будем», – отметила она.

Читайте такжеВ столичных школах, садах и больницах сегодня возобновят подачу горячей воды – Кличко Старостенко заметила, что введение плавающего графика каникул будет зависеть от погодных условий и ситуации с энергоносителями в столице.