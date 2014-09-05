Киевские школьники не будут учиться по субботам
16:38, 05 сентября 2014Киев
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Столичные школьники не будут учиться по субботам.
Шестидневную систему обучения решили не вводить / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующая договоренность была достигнута на совещании представителей киевской власти с работниками образовательных заведений столицы.
По словам заместителя председателя КГГА Анны Старостенко, «мы решили оставить существующую систему обучения с возможностью введения плавающего графика каникул. При этом вводить шестидневную неделю в школах Киева мы не будем», – отметила она.
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