Работники ГАИ и добровольцы не пропустили в Киев автомобиль со взрывчаткой и оружием
12:20, 08 сентября 2014Киев
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На въезде в Киев остановили автомобиль с оружием и взрывчаткой
Работники ГАИ снова задержали автомобиль с оружием / Фото УНИАН
На Броварском КП бойцы батальона "Киев-1" и работники ГАИ задержали автомобиль с оружием и взрывчаткой.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Во время осмотра автомобиля в багажнике было обнаружено 6 взрывных пакетов, охотничье ружье, травматический пистолет и патроны разных калибров.
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В ведомстве сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Подробности устанавливаются. Сотрудники милиции опрашивают водителя и пассажира автомобиля.
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