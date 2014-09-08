Работники ГАИ и добровольцы не пропустили в Киев автомобиль со взрывчаткой и оружием

На Броварском КП бойцы батальона "Киев-1" и работники ГАИ задержали автомобиль с оружием и взрывчаткой.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Во время осмотра автомобиля в багажнике было обнаружено 6 взрывных пакетов, охотничье ружье, травматический пистолет и патроны разных калибров.

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В ведомстве сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Подробности устанавливаются. Сотрудники милиции опрашивают водителя и пассажира автомобиля.