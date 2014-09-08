Метро в Киеве будет работать на полчаса дольше из-за футбольного матча

Как сообщили в КП «Киевский метрополитен», кроме того, с 20.45 до 21.45 станция «Олимпийская» будет закрыта для пассажиров на вход и выход. На время закрытия поезда будут курсировать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

В этот день с 20.00 на Куреневско-Красноармейской и с 22.30 на Святошинско-Броварской и Сырецко-Печерской линиях будут предусмотрены дополнительные резервные составы, которые будут выдаваться в случае увеличения пассажиропотока.

В случае превышения пассажиропотока перевозочной способности после окончания футбольного матча, вероятно введение ограничений на вход пассажиров к станциям «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Палац спорту».

Читайте такжеТимощук не сыграет в стартовом матче квалификации Евро-2016 со СловакиейВ КП «Киевский метрополитен» отмечают, что вышеупомянутые меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров и высокой культуры их обслуживания, поэтому просят отнестись с пониманием к введенным ограничениям.

Также, как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Киева, с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция просит водителей не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с утра не парковать автотранспорт на проезжей части, прилегающей к НСК «Олимпийский», и тротуарах улиц Физкультуры, Большой Васильковской, Жилянской, Шота Руставели и Эспланадной.