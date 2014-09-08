Кличко хочет использовать опыт Берлина при создании муниципальной милиции в Киеве

Власти Киева при создании муниципальной милиции и системы безопасности граждан используют опыт Берлина.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие договоренности были достигнуты сегодня в Киеве на встрече мэра, председателя КГГА Виталия Кличко с делегацией из Германии во главе с сенатором Берлина по вопросам внутренних дел и спорта Франком Хенкелем.

В составе немецкой делегации также были, в частности, полицайпрезидент Берлина (руководитель полиции) Клаус Кандт, депутат Бундестага Карл-Георг Вельман, вице-президент Высшей школы экономики и права Андреас Заби и др.

Кличко после встречи в комментариях журналистам отметил, что вопросы безопасности киевлян и гостей города, борьба с коррупцией и инвестиции были ключевыми вопросами, которые обсуждались сегодня. Среди них большое внимание было уделено именно вопросу создания муниципальной милиции Киева.

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«Мы будем использовать сверхсовременные технологии, опыт полиции Берлина. Обсудили, каким образом мы сможем перейти на муниципальную полицию, которая сможет выполнять ключевую задачу, - безопасность общества. И в этом направлении мы начинаем работать. Предусмотрено сейчас посещение профильных структур в Украине, общение с коллегами», - сообщил Кличко.

«Очень важно иметь желание. Я уверен в том, что нам не нужно много лет, я уверен, если мы хотим стать европейской страной, мы должны начинать делать все для этого. И наши друзья готовы передать нам современные технологии, свой позитивный опыт для того, чтобы как можно скорее Украина стала жить по европейским критериям», - подчеркнул мэр Киева.

По словам Хенкеля, Кличко предложил широкую и интересную программу сотрудничества.

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Он отметил большое сходство Киева и Берлина, которые являются столицами своих стран и европейскими метрополиями.

«Одно из важнейших направлений деятельности, о которых мы говорили с мэром Кличко, – это организация эффективной системы публичного или государственного управления, а также безопасность и общественный порядок, чтобы создать ощущение стабильности и безопасности у граждан, туристов, инвесторов», - сказал Хенкель.

В ближайшее время также запланирован визит Кличко в Берлин для продолжения диалога по поднятым вопросам.