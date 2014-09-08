Из-за бюрократии КГГА не может бесплатно похоронить погибших бойцов АТО

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации сообщил о невозможности бесплатного погребения лиц, погибших во время Антитеррористической операции на Донбассе. Соответствующее письмо опубликовано на сайте КГГА, передают "Наші гроші".

Читайте такжеЗа последние 3 месяца погибло больше людей, чем за 10 лет афганской войны - Кучма

Департамент ссылается на закон «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты». По этому закону, порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые принимают участие в АТО, определяет Кабинет министров.

«Учитывая то, что на сегодняшний день указанный порядок правительством не разработан, коммунальные ритуальные службы Киева при погребении граждан, которые относятся к этой категории, не могут предоставлять бесплатные отдельные ритуальные услуги, оказываемые при погребении участников боевых действий и инвалидов войны», - говорится в письме с подписью руководителя департамента Дмитрия Новицкого.