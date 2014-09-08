За последние дни около 20% киевлян включили горячую воду

Начиная с четверга, 4 сентября, «Киевэнерго» возобновило горячее водоснабжение около 20% своих потребителей, которые были отключены от услуги, в частности в связи с экономией природного газа.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Киевэнерго», по состоянию на 6.00 понедельника, 8 сентября, в целом в Киеве без горячего водоснабжения остается 4 тыс. 853 потребителя, что составляет 31% от общего количества потребителей, которым компания предоставляет услуги по централизованному отоплению (ЦО) и горячему водоснабжению (ГВС).

Причинами отсутствия ГВС является решение правительства об ограничении газоснабжения теплоисточников компании для экономии газа и проведение «Киевэнерго» в тепловом хозяйстве технических работ для стабильного прохождения отопительного сезона 2014-2015 годов.

Без ГВС в результате остановки теплоисточников находятся 3 тыс. 898 потребителей, среди них 119 в Голосеевском, 55 в Дарницком, 1 тыс. 844 в Деснянском, 55 в Днепровском, 893 в Оболонском, 12 в Печерском, 639 в Подольском, 52 в Святошинском, 52 в Соломенском, 177 в Шевченковском районах.

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В результате повреждений на сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения без ГВС остаются 227 потребителей. В результате плановых ремонтных работ временно без ГВС остаются 360 потребителей, а в результате проведения реконструкций трубопроводов отключены 368 потребителей.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что до конца недели около 80% столичных домов будут обеспечены горячей водой.

18 июля «Киевэнерго» предупредило о снижении температуры горячей воды для потребителей в связи с ограничением поставок газа на ТЭЦ компании. Сообщалось об ограничении поставки газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и котельные предприятия.

По этой причине с середины июля, по данным «Киевэнерго», в столице без горячего водоснабжения находились около 8-9 тыс. потребителей услуг компании.

С 1 сентября в школах, больницах и детсадах столицы возобновили подачу горячей воды.

По данным «Киевэнерго», по состоянию на 6:00 4 сентября в целом в Киеве без горячего водоснабжения оставались 8 тыс. 398 потребителей, что составляет 53,7% от общего количества потребителей, которым предоставляет услуги компания.

ПАО «Киевэнерго» в целом предоставляет услуги по ЦО и ГВС 75% потребителей в Киеве.