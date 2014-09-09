Зять экс-регионала Кинаха стал главным по вопросам промышленности и торговли в Киеве

Новый директором Департамента промышленности и развития предпринимательства стал Максим Кузьменко.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении председателя КГГА Виталия Кличко, передает Украинская правда.

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Новый руководитель департамента пообещал уже в ближайшее время упорядочить городскую торговлю.

"Первое, что я намерен сделать в столице для улучшения бизнес-климата, - это упорядочить торговлю, в частности, навести порядок на коммунальных предприятиях и рынках", - заявил Кузьменко.

Также он пообещал прилагать максимум усилий, чтобы привлекать в Киев инвестиции и обеспечить благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.

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Как сообщается, Кузьменко получил диплом магистра делового администрирования в Институте народного хозяйства, основал компанию "Омакс Интернешнл" (чулочная фабрика) и возглавлял Наблюдательный совет одной из крупнейших фабрик Житомирщины.

Как известно, в Киеве существует проблема с незаконной передвижной торговлей. Борьба городской власти с МАФами и передвижными торговыми лотками является неэффективной: через какое время после демонтажа киоски и ларьки возвращаются на привычные места и продолжают незаконную деятельность.