На киевских домах граффитчик нарисовал портреты людей, в честь которых названы улицы (фото)

В Киеве на жилых домах возле табличек с нумерацией начали появляются портреты людей, в честь которых названы улицы, пишет "Сегодня".

Так, на Воскресенке изображены портреты живописца Василия Перова, изобретателя Николая Кибальчича и писателя Эдуарда Вильде. Нарисовал их на фасадах домов художник Дмитрий Журавель.

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“В честь этих известных личностей были названы улицы, а многие жители жилмассива даже не знают, что это за личности. Вот и было решено таким способом “раскрыть” для киевлян историю этих известных людей”, - говорит он.

На создание портретов у художника ушла неделя. За это время парень в одиночку нарисовал 13 портретов.

“Самое трудное изготовить эскиз-трафарет. Портреты знаменитостей я нашел в интернете, перенес изображения с бумаги на плотный картон. Только для одного портрета нужно было изготовить три отдельных трафарета, поскольку краска накладывается слоями. Размер портретов Кибальчича и Вильде - 100 на 70 см, а Перова - 180 см на 200 см”, - объяснил граффитчик.

“Полотнами” для портретов послужили обветшавшие фасады жилых домов, бывшие дворничные и старые котельные.

Теперь, в планах Дмитрия нарисовать портреты писателя Ивана Микитенко, поэта Сулеймана Стальского и Алишера Навои.

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“Трафарет Микитенко у меня уже готов. После того как я закончу с Воскресенкой, займусь родной Троещиной. Хочу нарисовать портреты писателей Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера - это для начала”, - рассказывает граффитчик.

В Днепровской РГА поддерживают идею портретов на фасадах, и обещают даже проспонсировать художников материалами для работы.