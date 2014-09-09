В Киевсовете назвали спекуляциями слухи о переносе столичного зоопарка

Об этом заявил сопредседатель фракции «УДАР-Солидарность» в Киевсовете Андрей Странников, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР Виталия Кличко».

«Взята одна из идей Черновецкого, и каким-то образом горе-пиарщиками приплетена к этому действующая киевская городская власть. Заверяю, что эта ложь - лишь попытка в канун парламентских выборов бросить тень на команду Виталия Кличко, и, соответственно, «УДАР» в Киевсовете», - отметил депутат.

Странников заверил, что «УДАР», будучи в оппозиции к тогдашнему мэру Киева Леониду Черновецкому, жестко выступал против такой инициативы. По его словам, и сегодня о подобных планах относительно зоопарка речь не идет.

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«Ни при каких обстоятельствах фракция «УДАР-Солидарность» в Киевсовете не будет голосовать за такое решение», - отметил депутат.

Справка УНИАН. 4 сентября одно из изданий, ссылаясь на постоянную комиссию Киевсовета по вопросам градостроения, архитектуры и землепользования, распространило информацию, что горсовет планирует перенести зоопарк за пределы Киева, а территорию площадью 40 га в центре столицы передать под строительство развлекательного комплекса. Издание писало, что вопрос передачи земли лоббируют представители строительных компаний, которые вошли в состав указанной комиссии Киевсовета.