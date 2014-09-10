В киевском метро снова ищут взрывчатку - закрыта станция "Нивки"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

"Сегодня, 10 сентября 2014 года, в связи с получением информации об угрозе взрыва, станция «Нивки» закрыта для входа в 11:05 и выхода в 11:10. Поезда следуют мимо станции без остановки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИз-за сообщения о минировании закрыта станция метро "Петровка"Как отмечается, дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.