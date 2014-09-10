В киевском метро снова ищут взрывчатку - закрыта станция "Нивки"
12:02, 10 сентября 2014Киев
2
Станция Киевского метро "Нивки" закрыта для входа и выхода пассажиров из-за сообщения о минировании.
В метро ищут взрывчатку / metro.kiev.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
"Сегодня, 10 сентября 2014 года, в связи с получением информации об угрозе взрыва, станция «Нивки» закрыта для входа в 11:05 и выхода в 11:10. Поезда следуют мимо станции без остановки", - говорится в сообщении.
Читайте такжеИз-за сообщения о минировании закрыта станция метро "Петровка"Как отмечается, дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter