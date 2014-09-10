Киевские власти поручили сделать энергопаспорт всем зданиям в столице

Главы районных администраций Киева получили задание провести оценку энергоэффективности всех домов в столице и составить энергетический паспорт каждого отдельного здания.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Игорь Никонов.

«Главы районов получили задание сделать энергопаспорт каждого здания. Мы должны понимать реальную картину и начинать работы с самых проблемных мест», - отметил Никонов.

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Кроме того, он отметил, что в мэрии создан Антикризисный энергетический штаб, который занимается проработкой действий при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций во время прохождения отопительного сезона.

«Прорабатываем конкретные действия по возможным сложным и аварийным ситуациям. Каждый должен знать свою роль, и понимать, что делать в случае аварии», - уточнил Никонов.

Вместе с тем, замглавы КГГА подчеркнул, что вопрос тепла в домах начинается с элементарных вещей (таких как целые стекла на лестничных клетках и оклейка окон на зиму), о которых должны заботиться не только коммунальщики, но и сами киевляне.

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Как сообщал УНИАН, после прекращения поставок газа в Украину из РФ в июне текущего года, вопрос сокращения потребления газа и общего энергосбережения в стране стал наиболее остро. Правительство поставило задачу снизить потребление газа предприятиями теплокоммунэнерго на 30% в отопительный сезон. А мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян к внедрению энергосберегающих технологий в своих домах и предупредил о планах снизить температуру отопления на 1-2 градуса в условиях дефицита газа.

Справка УНИАН. в 2013 году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) предлагало сделать наличие паспорта энергоэффективности здания обязательным при строительстве новых объектов, а также при капремонте, реконструкции, отчуждении или передаче в аренду уже существующих. В министерстве отмечали, что это позволит определять, насколько каждый из домов нуждается в утеплении. В итоге можно будет точно установить, сколько средств нужно привлечь на термомодернизацию того или иного дома. Однако в октябре прошлого года Верховная Рада не поддержала принятие соответствующего законопроекта. За поддержку законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 188 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.