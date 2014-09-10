Начало отопительного сезона в Киеве советуют перенести на две недели
Компания "Киевэнерго" с целью экономии газа считает целесообразным начать отопительный сезон в столице после 15 октября и закончить раньше 15 апреля 2015 года.
Об этом говорится в письме "Киевэнерго" первому заместителю председателя КГГА Игорю Никонову. Его цитирует Украинская Правда.
"В случае начала отопительного периода с 1 ноября 2014 года и завершения 31 марта 2015 (сокращение 30 суток) экономия расхода газа составит: 5,5 миллионов кубометров в сутки - среднестатистическая зима (за 30 дней - 165 миллионов кубометров), или 4 миллиона кубометров в сутки - теплая зима (за 30 суток - 120 миллионов кубометров)", - говорится в письме.
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Также "Киевэнерго" отмечает, что эти же расчеты можно применить и во время составления графика школьных каникул.
В частности, предлагается, чтобы осенние каникулы длились 2 недели - с 15 до 31 октября, а весенние - с 31 марта до 15 апреля.
"В любом случае график можно скорректировать в зависимости от погодных условий", - добавили в "Киевэнерго".
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В то же время в компании подчеркнули, что не стоит снижать температуру воздуха в квартирах ниже 16 ºС, потому что это может привезти к замораживанию внутридомовых систем теплоснабжения.
Также в "Киевэнерго" напомнили, что подключение жилых домов к отоплению длится около 7 суток, а учебных заведений до 3 суток.